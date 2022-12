Appello della Lav: "I botti danneggiano gli animali e la nostra salute, non spariamoli"

La sede Lav di Milano e Provincia di cui fa parte anche quella di Rho ricorda che sono migliaia gli animali che muoiono ogni anno in seguito ai "botti" e per questo invita tutti a non spararli nella serata di oggi, ultimo dell'anno

Cani e gatti scappano per il rumore e provocano incidenti stradali

Il danno nella maggioranza dei casi non è causato direttamente dal botto stesso, ma dalla paura che il forte rumore genera negli animali: i cani tendono a fuggire, smarrendosi e rischiando di causare incidenti stradali, molti gli ingressi in canile, tantissime le segnalazioni di cani e gatti smarriti, i gatti si feriscono nel tentativo di nascondersi, gli uccelli invece si disorientano completamente con il frequente esito di schiantarsi contro muri o vetrate . Gli animali selvatici abbandonano i nidi e le tane con conseguente abbandono dei piccoli.

I botti danneggiano anche la nostra salute

Non solo, i botti danneggiano anche la nostra salute perchè rilasciano sostanze chimiche che permangono per giorni e aumentano la concentrazione di polveri sottili, con gravi danni al nostro apparato respiratorio e cardiovascolare, inoltre vengono abbandonati in natura residui e involucri di plastica.

Numerose le vittime dovute ai botti

Sappiamo che in Italia è anche considerevole il numero delle vittime umane - proseguono i rappresentanti della Lav - Il bilancio per i festeggiamenti del Capodanno 2018/2019 é stato di 216 feriti (di cui 13 gravi) e purtroppo alcuni minori hanno subito lesioni gravissime. Il Capodanno 2020 nonostante la pandemia conta un morto e 79 feriti, di cui 23 ricoverati. Nell’ultimo capodanno il numero di feriti è stato 124, di cui 31 ricoverati; e si è registrata una crescita del numero dei feriti gravi con prognosi superiore ai 40 giorni.

"Basta botti per gli animali e per tutti"

Nei giorni scorsi Daniela Stancich referente della Lav di Rho ha proposto alla giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi l’emanazione di un regolamento che prevede il divieto dei botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale per tutelare cittadini e animali. "Anche nelle scuole è possibile educare i ragazzi a un'altro modo di divertirsi. Lav e Ministero dell'Istruzione, hanno ideato una proposta didattica per gli insegnanti per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - concludono dalla Lav -