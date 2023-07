Appello dei responsabili del gattile: Adottate i gattini abbandonati nella nostra struttura

Una quarantina di gattini sono arrivati in queste ultime settimane estive al gattile di Rho, dove sono accuditi dalle volontarie di Dimensione Animale Rho in attesa di essere adottati.

Abbiamo tante necessità, nei mesi estivi le adozioni diminuiscono

Le necessità però sono tante, come spiega Paola Barbieri: “Da giugno in poi abbiamo accolto numerosi cuccioli: il problema è che nei mesi estivi le adozioni, che di solito non mancano, rallentano fortemente, perché la gente parte per le vacanze e non vuole prendersi l’onere di un gattino”.

Diversi i modi per poter aiutare le volontarie di Dimensione Animale Rho

La gestione diventa quindi più difficile. Ci sono diversi modi per aiutare: si può dare una mano come volontari oppure offrirsi per uno stallo casalingo, ossia ospitare nella propria casa dei gattini per un periodo limitato – di solito qualche settimana - nell’attesa che si liberino posti in gattile (cibo fornito). A volte si sono anche esigenze più specifiche: in questo periodo, ad esempio, servono farmaci per la micosi. E poi, ovviamente, si cercano persone disposte ad adottare un gatto: i cuccioli sono sverminati, spulciati e sono già stati vaccinati in base all’età.

L'assessore Valentina Giro: "L'augurio è che qualche cittadino sia disponibile ad accogliere un gattino"

Dice l’assessora agli Animali, Valentina Giro: “Ringraziamo le volontarie e l'associazione per il lavoro che portano avanti tutto l'anno con grande passione. Questo periodo è molto intenso e ci auguriamo che ci siano cittadini disponibili ad accogliere un micio con responsabilità e affetto”.

Sabato e domenica pomeriggio struttura aperta per poter vedere i micetti

Per adottarne uno, i volontari vi aspettano sabato e domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 17 in fondo a via Turati a Rho. Per essere sempre aggiornati, sulla pagina Facebook Dimensione Animale Rho - il Gattile di Rho sono pubblicate le foto dei micetti curati amorevolmente dalle volontarie.