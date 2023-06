Appartamento in fiamme, arrivano i pompieri

Appartamento in fiamme, paura a Rescaldina.

Incendio nell'appartamento

Le fiamme sono divampate all'improvviso. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 giugno 2023, a Rescaldina. Intorno alle 15 un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento in una palazzina che si affaccia sulla via Olona. Il fumo ha invaso la zona, chi si trovava in quella casa è uscito per chiedere aiuto.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano: loro ad aver domato le fiamme e aver messo l'abitazione in sicurezza. Abitazione che ha riportato alcuni danni, non vi sono stati nè feriti nè intossicati. Da accertare le cause dell'incendio.