Appartamento a fuoco, grave la proprietaria

Incendio in un appartamento di via Valdagno, in zona San Carlo-Axum a Milano.

Fiamme in un palazzo: una donna portata all'ospedale in codice rosso

Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre 2022, in un alloggio al quarto e ultimo piano del palazzo al civico 5. L'allarme è scattato alle 15.30 e sul posto sono intervenuti ambulanze e sei mezzi dei Vigili del fuoco. La proprietaria dell'appartamento è stata traportata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, mentre il nipote, che si trovava sul balcone, è stato salvato dai pompieri con l'autoscala.

Soccorsi anche tre vigili del fuoco, mentre l'edificio è stato evacuato

Nel corso dell'intervento tre vigili del fuoco hanno riportato ustioni di primo grado e sono stati ricoverati in codice verde. Mentre i pompieri lavoravano per la completa messa in sicurezza del palazzo, l'edificio è stato evacuato per consentire la verifica dei danni.