Apicoltore punto dalle sue api: soccorso dall'ambulanza

Un apicoltore 60enne è stato punto questa mattina, 6 aprile, mentre si trovava vicino alle sue arnie ad Abbiategrasso: sul posto ambulanza e automedica in codice rosso.

Apicoltore punto dalle sue api: è in codice rosso

Un uomo di 63 anni è in pericolo di vita dopo che è stato punto dalle sue api in via Alzaia Naviglio Grande ad Abbiategrasso. Sul posto un'ambulanza e l'automedica in codice rosso: gli addetti lo stanno curando sul posto prima del trasporto in ospedale.

Seguono aggiornamenti.