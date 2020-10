Apertura straordinaria dei cimiteri a Cerro Maggiore e Cantalupo

Dal 29 ottobre al 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, l’orario di apertura dei cimiteri cittadini sarà dalle 8 alle 20.

Le parole del sindaco Berra

“Dal 29 ottobre al 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, ho deciso di ampliare l’orario di apertura dei cimiteri cittadini dalle ore 8 alle ore 20 (orario continuato). A differenza degli scorsi anni il prolungamento dell’orario non è dovuto alle cerimonie religiose serali (riprogrammate in orario pomeridiano), bensì ho voluto allungare l’orario d’ingresso per consentire un afflusso dilazionato nel tempo. In questa ricorrenza voglio ricordare con voi gli affetti più cari che ci hanno lasciati e prego tutti di prestare la massima attenzione nel mantenere rigide misure di distanziamento e portare la mascherina ben posizionata su naso e bocca.”

