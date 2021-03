Stava svolgendo la propria attività nonostante l’obbligo di chiusura per la zona rossa: multati anche i clienti.

Aperto in zona rossa: multato parrucchiere

Nella mattinata di sabato 27 marzo la Polizia Locale di Sedriano ha sanzionato un parrucchiere e quattro clienti (due in fase di taglio e acconciatura e due in attesa di servizio). Per tutti, 400 euro di multa. Per il solo gestore, è stata inoltrata la segnalazione alla Prefettura di Milano per l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.

Sanzionate altre cinque persone

Nella serata di venerdì 26 marzo, gli agenti sedrianesi hanno multato anche cinque persone che stavano consumando bevande alcoliche su area pubblica dopo le 18, nonostante il divieto imposto dal Dpcm del 2 marzo. Anche per ciascuno di loro, una sanzione da 400 euro.

Il commento del sindaco

“Sicuramente queste sanzioni non sono motivo di gioia – ha commentato il sindaco Angelo Cipriani – Auspicando il rispetto delle regole da parte di tutti e pur comprendendo le difficoltà di ciascuno, le istituzioni sono chiamate a vigilare l’osservanza dei divieti e delle prescrizioni soprattutto per coloro i quali, pur con sacrifici, rispettano le regole. Il messaggio che deve passare è che i furbi non sempre riescono a farla franca. E’ doveroso un ringraziamento alla Polizia Locale ed un’ulteriore sensibilizzazione ad esercenti e cittadini. Manteniamo ancora elevata l’attenzione al fine di ridurre il più possibile i rischi di nuovi contagi, sperando in un’accelerazione delle vaccinazioni”.