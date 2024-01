Aperto il cantiere per la nuova piazza, chiude il parcheggio alle spalle del Quic

Aperto a Rho il cantiere per la realizzazione della nuova piazza Visconti e il primo intervento che si è reso necessario è stato quello della chiusura del posteggio del Quic situato alle spalle dell’ex ufficio anagrafe di via De Amicis.

Il parcheggio sarà la sede degli operai che devono effettuare i lavori

Il parcheggio alle spalle del Quic, Sportello del cittadino, con accesso da piazza Visconti per chi arriva da via Porta Ronca o da via De Amicis, è diventato sede dedicata al cantiere per la rigenerazione della piazza e degli spazi davanti al palazzo comunale

Per il momento la viabilità della piazza non viene modificata

Gli operai delle imprese coinvolte hanno iniziato le operazioni necessarie per l’allestimento del cantiere. Il parcheggio rimarrà chiuso fino al termine dei lavori. Per il momento piazza Visconti rimane accessibile e percorribile con la normale viabilità e non vengono modificati i parcheggi esistenti. Nelle prossime settimane verrà data opportuna comunicazione in relazione alla sosta.