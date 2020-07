Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali ad Abbiategrasso.

Sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici (refezione, pre-post scuola, trasporto) per l’anno scolastico 2020/21, da effettuarsi esclusivamente on line collegandosi al sito comunale http://www.comune. abbiategrasso.mi.it/La-Citta/ info/Informazioni-Tariffe- Refezione-e-Servizi-Scolastici. Sarà possibile iscriversi fino alla data del 31 agosto. Per info e chiarimenti:istruzione@comune. abbiategrasso.mi.it.

