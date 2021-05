Anziano vagava per strada in stato confusionale

Anziano in stato confusionale per le vie di Legnano: sul posto la Croce Rossa e le Forze dell’Ordine.

Anziano in stato confusionale per strada

Ad accorgersi di lui sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Lo hanno visto camminare lungo la strada, confuso. Così hanno allertato i soccorsi. E’ quanto successo la sera di ieri, sabato 22 maggio 2021, intorno alle 19.30 in via Olmina, a Legnano. L’uomo, 84 anni, era solo e vagava senza una meta precisa.

I soccorsi

Sul posto è arrivata, in codice giallo, l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica dell’ospedale. Loro a prestare le prime cure dell’uomo che, come detto, appariva confuso e non è stato in grado di dire dove era diretto. L’anziano è stato così portato, in codice verde, al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Le Forze dell’Ordine, anch’esse intervenute, stanno eseguendo accertamenti sull’accaduto.