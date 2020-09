Anziano va dal medico e si sente male: portato via dall’ambulanza in codice giallo.

Anziano va dal medico e si sente male: portato via dall’ambulanza

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 settembre, un anziano di 80 anni, che si era appena recato dal medico in via Prealpi a Rescaldina, è stato colto da malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale di Castellanza.

TORNA ALLA HOME