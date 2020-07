Anziano trovato morto in casa dopo diversi giorni

Anziano trovato morto in casa in casa: è successo in via Tasso a Cerro Maggiore. Sul posto i Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Carabinieri.

Anziano trovato morto in casa

I vicini di casa non lo vedevano da alcuni giorni. Ma la luce della sua abitazione era accesa. Così hanno iniziato a sospettare che potesse essere successo qualcosa a quell’uomo di 81 anni che abitava vicino a loro. Così questa sera, intorno alle 22.30, hanno lanciato l’allarme. E’ quanto successo in via Tasso, a Cerro Maggiore.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano, l’ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri. Sono stati i pompieri ad aprire la porta e trovare l’anziano senza vita. Da come si presentava il corpo (in avanzato stato di decomposizione) erano appunto diversi giorni che il suo cuore aveva smesso di battere.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE