Anziano sulla carrozzina elettrica travolto da una moto

82enne sulla carrozzina elettrica travolto da una moto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali.

Questa mattina, giovedì 1 luglio, intorno alle 9.20, un anziano di 82 anni stava attraversando, a bordo della sua carrozzina elettrica, la ex Ss527 a Legnano sulle strisce pedonali quando improvvisamente è sopraggiunta una moto che lo ha travolto.

L'anziano e il motociclista di 62 anni sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce rossa e da un'automedica. Sul posto anche la Polizia locale. L'anziano è stato trasportato in codice giallo in ospedale mente il motociclista in codice verde.