Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 agosto, un anziano si è sentito male. Trasportato in ospedale è morto poco dopo.

Anziano si sente male in un’officina: muore poco dopo in ospedale

Si era recato in via Castiglioni ad Arluno, attorno alle 14.30 di ieri mercoledì 5 agosto, per fare i consueto tagliando dell’auto quando improvvisamente è stato colpito da malore. L’uomo, Antonio Aloia di 77 anni, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, supportata da un’automedica, e dall’elisoccorso. Portato in codice rosso all’ospedale di Magenta è morto poco dopo.

