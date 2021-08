Anziano si sente male in casa: intervengono i pompieri

Un uomo di circa 80 anni si sente male nella sua casa al nono piano del "grattacielo" di via Giolitti a Legnano: intervengono i Vigili del Fuoco.

Ha un malore in casa: i Vigili del Fuoco entrano dalla finestra

Un uomo di circa 80 anni, stamani - sabato 7 agosto 2021 -, ha avuto un malore ed è caduto al suolo nella sua abitazione al nono piano del "grattacielo" di via Giolitti a Legnano. L'uomo era solo in casa, così per permettere ai soccorritori di intervenire, i Vigili del Fuoco sono dovuti entrare dalla finestra. L'anziano è stato portato poi all'ospedale cittadino in codice giallo.