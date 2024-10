Anziano precipita dal tetto di un capannone

Momenti di terrore questo pomeriggio a Rho dove un anziano è precipitato dal tetto di un capannone: è stato portato in elicottero in ospedale in gravi condizioni

La caduta dal tetto

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.45 in una ditta di via Grandi, nel quartiere Mazzo di Rho. Secondo quanto appurato finora dalle Forze dell'ordine un uomo di 75 anni si trovava sul tetto di un capannone quando, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto.

Un volo di circa 7-8 metri

L'allarme è stato dato immediatamente e sul posto, in codice rosso, sono arrivate due ambulanze e l'elicottero partito da Milano, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia di Stato .

Le condizioni del 75enne sono apparse subito serie: nell'impatto ha riportato un trauma cranico, un trauma al bacino e all'arto superiore. Dopo le prime cure direttamente sul posto, è stato caricato sull'elicottero e portato al San Gerardo di Monza.

I soccorritori hanno prestato aiuto anche a una donna di 77 anni e a una di 54 che, pur non essendo coinvolte nella cadute, sono rimaste sotto shock. Per entrambe non è stato necessario il trasporto in ospedale