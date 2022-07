Anziano non risponde, trovato morto in casa dai pompieri

Anziano non risponde, lo trovano morto in casa i pompieri.

Anziano non risponde

E' accaduto questa notte a San Vittore Olona, in via Roma, intorno all'1.

Un uomo classe 1941 durante la serata non aveva dato notizie di sé ai propri famigliari. Con il passare delle ore è cresciuto l'allarme e all'1 è scattato l'intervento degli equipaggi dei vigili del fuoco, coadiuvati delle forze dell'ordine e dal personale del 118.

Pompieri e forze dell'ordine

I Vigili del fuoco di Legnano, dopo aver chiuso il tratto di strada di via Roma che va da via Lamarmora a via Cantù, sono intervenuti con l'autobotte e l'autoscala. I pompieri hanno raggiunto dall'esterno il quinto piano del palazzo dove risiedeva l'uomo. Dal balcone sono riusciti ad aprire la finestra ed entrare nell'appartamento.

L'intervento ha purtroppo confermato i timori. I pompieri, una volta dentro l'abitazione dell'uomo 81enne, lo hanno trovato già deceduto. Le cause del decesso sono naturali.