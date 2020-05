Anziano non risponde ai familiari: trovato senza vita in casa

Anziano non risponde da giorni, trovato senza vita in casa. E’ accaduto a Boffalora, dove il Comando di Polizia Locale, sabato 23 maggio, è stato contattato dal nipote di un 75enne malato che viveva solo.

Anziano non risponde ai familiari

L’anziano non rispondeva al telefono e i familiari si sono preoccupati, visto che da un paio di giorni stava poco bene. Giunti all’abitazione, la porta è risultata chiusa, l’auto era nel box, ma l’uomo non rispondeva, neanche al telefono che, appunto, suonava a vuoto.

Trovato senza vita in casa

E’ stato il Comandante Ilario Grassi ad intervenire, sollevata la tapparella, è entrato dalla finestra, aperta, per entrare nell’abitazione, che non mostrava segni di effrazione. Il proprietario giaceva privo di vita a terra, a fianco del letto. Immediata la chiamata al 112 per un’ ambulanza e al medico curante. E’ stato quest’ultimo a constatare il decesso, per motivi cardiaci. Informato dei fatti il pm di turno. Appurate le cause naturali, la salma è stata messa a disposizone dei fmailiari per le esequie.

