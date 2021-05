Anziano investito in centro a Rho pochi minuti dopo le 10 di mattina.

Questa mattina, martedì 4 maggio, pochi minuti dopo le 10, un uomo di 76 anni è stato travolto mente percorreva a piedi via De Amici a Rho, poco distante dal centro cittadino.

Sul posto, a sirene spiegate, è intervenuta l’ambulanza di Rho soccorso e un’automedica.

I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul posto, hanno caricato l’anziano in autolettiga e lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale.