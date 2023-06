Anziano investito in bici finisce in ospedale

Un uomo di 71 anni è stato investito in via Giacomo Matteotti a San Vittore Olona oggi, 28 giugno. Sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Anziano investito in bicicletta

Paura in via Giacomo Matteotti poco dopo le 14: un uomo di 71anni è stato investito da una Yaris grigia. Sul posto sono arrivate poco dopo un'ambulanza e l'automedica. Dopo le prime cure portate sul posto l'uomo, che non ha mai perso conoscenza, sta per essere trasportato in codice giallo in ospedale a Legnano.