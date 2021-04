Anziano investito finisce in ospedale

Anziano investito lungo via Pietro Micca a Legnano finisce in ospedale.

Questa mattina, martedì 6 aprile, un anziano di 81 anni è stat travolto mentre percorreva a piedi via Pietro Micca a Legnano.

Sul posto, a prestare soccorso, è intervenuta a sirene spiegate la Croce rossa di Legnano che, dopo alcuni accertamenti, ha caricato l’uomo in autolettiga e lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.

Allertata anche la Polizia locale di Legnano.