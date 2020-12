Anziano investito a Legnano: finisce in ospedale

Anziano investito in via 20 settembre a Legnano: finisce in ospedale

Questa mattina., venerdì 11 dicembre, un uomo di 82 anni è stato investito mentre percorreva a piedi via 20 settembre a Legnano poco prima delle 9.20.

L’anziano è stato soccorso dalla Croce bianca di Legnano che, dopo alcuni accertamenti sul posto, lo ha trasportato in codice giallo in ospedale a Legnano.

Sul posto anche la Polizia locale.

