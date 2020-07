Anziano in bici investito da un’auto in via 24 Maggio

Anziano in bici investito investito in via 24 Maggio a San Vittore. Sul posto ambulanza e Carabinieri.

Anziano in bici investito

Era in sella alla sua bici quando è stato investito da un’auto. Disavventura poco fa, intorno alle 16.15, che si trovava in via 24 Maggio di San Vittore Olona. Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che il ciclista, 68 anni, fosse appena uscito dal cancello di un’abitazione quando è stato urtato dalla vettura e fatto cadere a terra.

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa insieme a una pattuglia dei Carabinieri. Per l’uomo niente di grave, qualche lieve contusione e un grande spavento. Caricato sull’ambulanza è stato portato in ospedale in codice verde.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE