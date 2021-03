Anziano ha un malore alla guida e finisce sul marciapiede: è grave. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.

Ambulanza della Sos Novate a sirene spiegate, e in codice rosso, è intervenuta nella tarda mattina di oggi, giovedì 18 marzo, in via Bersaglio a Rho per soccorrere una uomo di 73 anni.

L’anziano, alla guida di un’auto, è stato improvvisamente colto da malore mente percorreva via Bersaglio. L’uomo ha poi perso il controllo dell’auto finendo su un marciapiede. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.

L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso in ospedale.