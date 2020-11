Anziano cade rovinosamente dalla bici: è grave. Trasportato in codice rosso in ospedale.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 novembre, intorno alle 15.30. Un uomo di 79 anni è caduto rovinosamente dalla bicicletta mentre percorreva via Silvio Pellico a Bollate. Sul posto sono intervenute, in codice rosso e a sirene spiegate, l’ambulanza della Sos di Novate e un’automedica. L’uomo, in grave condizioni, è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Rho per capire la dinamica e le cause della terribile caduta.

