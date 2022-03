Anziano cade in strada: è gravissimo

L'intervento a Rho

I soccorsi sono intervenuti in via Aldo Moro a Rho per prestare aiuto a un 86enne caduto a terra: l'anziano è in gravi condizioni.

Anziano cade in strada in via Aldo Moro a Rho: i soccorsi intervengono in codice rosso.

Anziano cade in strada: allertati i soccorsi

E' stata chiamata in codice rosso l'ambulanza di Rho Soccorso per prestare aiuto a un uomo di 86 anni che, intorno alle 10.30 di oggi, sabato 19 marzo 2022, è caduto a terra in via Aldo Moro a Rho per cause ancora da chiarire.

Subito i sanitari hanno messo in atto tutte le manovre necessarie, ma l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.