Anziano cade in casa, salvato da vicini e pompieri

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco a Vighignolo a Settimo Milanese per prestare soccorso a un uomo caduto in casa e rimasto bloccato.

Salvato dai vicini

Un anziano cittadino di Vighignolo è stato salvato nella mattina di martedì grazie all’intervento dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. E’ accaduto nei palazzi di via Matteotti 3.

L’ultraottantenne se l’è vista brutta: i vicini sono stati allarmati dalle urla dell’uomo, caduto in bagno e impossibilitato a rialzarsi.

Pompieri dalla finestra

Si trovava in casa da solo perché la moglie con cui condivide l’appartamento era stata ricoverata solo il giorno prima per una malattia. Caduto in bagno, è riuscito a mettere in allarme i vicini urlando e picchiando sul pavimento.

Sul posto sono giunti ambulanza e i vigili del fuoco. La porta di ingresso era chiusa a chiave dall’interno.

In ospedale

I pompieri sono riusciti a entrare nell’appartamento dalla finestra, utilizzando l’autoscala nel cortile del condominio, dopodiché dall’interno hanno aperto la porta di ingresso permettendo ai soccorritori di raggiungere il malcapitato.

Quest’ultimo, sempre cosciente e grato per l’aiuto ricevuto, è stato trasportato in ospedale per tutti i controlli del caso.