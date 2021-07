Anziano cade vicino al capannone, arrivano ambulanza e pompieri

Anziano cade vicino a un capannone, è successo a Rescaldina: sul posto la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco.

Anziano cade vicino a un capannone

Si trovava nel cortile di sua proprietà, poco distante da un'area industriale quando è scivolato a terra non riuscendo più a rialzarsi. E' quanto accaduto poco fa a Rescaldina. Un 83enne, che abita in via Lombardia, è infatti caduto provocandosi una ferita al capo. E' riuscito a chiedere aiuto.

I soccorsi

Sul posto è arrivata, in codice giallo, l'ambulanza della Croce Rossa insieme ai Vigili del Fuoco di Legnano e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'uomo, una volta raggiunto ha ricevuto le prime cure: per lui una contusione alla testa. E' stato così portato al Pronto soccorso in codice giallo. Per fortuna nulla di grave, l'uomo ha potuto così tirare un sospiro di sollievo.

LE FOTO: