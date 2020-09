Anziano cade al suolo: è grave

Anziano cade al suolo a Vanzaghello: è grave.

Un uomo di 78 anni è caduto in via Rosmini a Vanzaghello questa mattina, mercoledì 2 settembre, intorno alle 9.10. L’anziano, in gravi condizioni, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Azzurra e da un’automedica che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale.

