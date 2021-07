Anziano azzannato da un pitbull al Parco Falcone e Borsellino a Legnano.

È successo mercoledì mattina, 30 giugno, intorno alle 11.30, quando il cane è sfuggito alla presa della padrona che lo teneva al guinzaglio. Scattato l’allarme, la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, sul ponte che attraversa l’Olona, un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio, intervenuta in codice giallo.

Fortunatamente, le condizioni del ferito, un uomo di 74 anni, si sono rivelate meno preoccupanti del previsto e, dopo che i soccorritori lo hanno medicato sul posto, l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza in codice verde.

Niente di preoccupante per lui, se non un comprensibile spavento.