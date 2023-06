Anziani rapinati al cimitero

Anziani rapinati mentre si trovavano al cimitero: è successo a Nerviano.

Rapinati al cimitero

I due anziani si trovavano al cimitero quando sono stati rapinati. E' quanto successo la mattina di oggi, giovedì 1 giugno 2023, nel camposanto di Garbatola, frazione di Nerviano. Erano circa le 9 quando un uomo e una donna erano entrati nella struttura per portare un saluto ai loro cari defunti. All'improvviso sono stati avvicinati da tre uomini: non erano armati ma hanno spintonato e minacciato la donna alla quale hanno portato via la collana che aveva al collo, l'uomo è stato immobilizzato e derubato anche lui della collana così come del portafoglio, del portamonete e del cellulare.

La fuga

I tre se la sono poi data a gambe levate, scappando a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale.

Le reazioni

"Questa mattina, poco prima delle 09.00, tre uomini a volto scoperto hanno rapinato due persone all'interno del Cimitero di Garbatola - afferma Massimo Cozzi, ex sindaco e oggi capogruppo della lista di opposizione Con Nerviano-Gin-Lega - Al di là del bottino (collana, bracciali, portafogli), preoccupano le modalità di quanto accaduto. Hanno agito in pieno giorno, a volto scoperto, buttando anche per terra una persona, per poi fuggire con una macchina berlina nera a forte velocità. Di sicuro un episodio che preoccupa".