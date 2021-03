Anziani in coda al Pot per ricevere il vaccino

Anziani in coda al Pot di Bollate per ricevere il vaccino.

Numerose le code riscontrate, in particolare, nella giornata di oggi, martedì 30 marzo, nel cortile e negli spazi che conducono alle sale adibite per la somministrazione del siero anti Covid del Presidio ospedaliero territoriale di Bollate. Anche qui, come in altre strutture, sono infatti in corso le inoculazioni.

Code per accumulo di ritardo

Tutto questo, però, non senza difficoltà. Se negli ultimi giorni i problemi erano perlopiù legati alle convocazioni dei cittadini, con il sistema di Aria che era andato letteralmente in tilt, questa volta molti cittadini hanno finito per creare code a causa dei ritardi accumulati negli orari comunicati loro inizialmente. Sono immagini che testimoniano che i vaccini proseguono e che, la pressione che insiste sulla struttura ospedaliera di via Piave si fa sempre più consistente.