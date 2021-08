Anziana vaga da sola, salvata da passanti e Polizia

Anziana vaga da sola a Legnano, messa in salvo dalla Polizia di Stato.

Anziana in stato confusionale in giro per la città

La donna, 90 anni, è stata vista vagare per le vie cittadine. E' quanto successo la mattina di oggi, giovedì 5 agosto 2021, a Legnano. Ad osservarla sono stati alcuni passanti e automobilisti alle quali la donna aveva raccontato di star cercando i figlio; ed è partita la richiesta di aiuto alle Forze dell'Ordine.

L'intervento

Una volante della Polizia di Stato, allertata dalla segnalazione, si è subito mossa per arrivare sul posto: giunta in via Calini, ha rintracciato la donna. Che è stata soccorsa, grazie ad alcuni accertamenti è stato recuperato il recapito telefonico del figlio che, avvisato di quanto accaduto, ha raggiunto la madre che si trovava all'ospedale per accertamenti. Una vicenda dal lieto fine grazie alla segnalazione dei cittadini e al pronto intervento della Polizia.