Anziana trovata senza vita in casa. Non rispondeva al telefono, né al citofono. E così sabato 24 ottobre è scattato l’allarme per una donna anziana, classe 1929, di Pontenuovo.

Anziana trovata senza vita in casa

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per entrare nell’abitazione, dove la donna è stata rivenuta priva di coscienza sul letto.

L’intervento dei Vigili del fuoco

I pompieri hanno spaccato un vetro, agevolando l’intervento dei soccorritori che hanno tentato invano di rianimarla. Sul posto anche i Carabinieri, che non hanno rinvenuto segnali di violenza. L’anziana è deceduta per cause naturali.

TORNA ALLA HOME