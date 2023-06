Anziana soccorsa da un'agente fuori servizio

Un'agente fuori servizio a Bareggio non solo ha prestato le prime cure all'anziana caduta in piazza, ma è poi andata a prenderla al Pronto soccorso e l'ha riaccompagnata a casa.

La lezione di umanità di un'agente fuori servizio

Una bellissima lezione di umanità è arrivata nella serata di venerdì 2 giugno 2023 da Annalisa Magnanti, agente della Polizia Locale di Bareggio. Attorno alle 18 Magnanti, fuori servizio, si è recata col marito e il figlio alla festa delle ciliegie. Appena arrivata, ha visto un’anziana a terra. La donna, 93 anni, era caduta e aveva sbattuto la faccia. L’agente si è subito avvicinata e le ha prestato le prime cure in attesa dell’ambulanza.

Il racconto

Ha ricordato Magnanti:

"La signora non voleva farsi portare in ospedale perché non aveva nessuno che l’avrebbe potuta riaccompagnare a casa e non voleva far sapere l’accaduto al figlio, che abita lontano. Vista la situazione, era però necessario che fosse medicata e visitata, anche per scongiurare problemi più gravi, così le ho detto che sarei stata disponibile io ad andare a prenderla e a riaccompagnarla a casa una volta dimessa".

La poliziotta locale l'ha poi riportata a casa

E così è stato: Annalisa ha lasciato il suo numero di telefono al Pronto Soccorso dell’ospedale di Magenta e, attorno a mezzanotte e trenta, è stata contattata.

Ha continuato l'agente:

"Mio marito è rimasto a casa con mio figlio e io mi sono recata al Pronto Soccorso, ho recuperato la signora e l’ho riportata a casa, fin dentro l’abitazione. Il mattino dopo mi sono sincerata che stesse bene e nel frattempo mi ha chiamato anche il figlio, venuto poi a conoscenza di quanto successo, per ringraziarmi. Ho acconsentito a raccontare pubblicamente questa vicenda non per autocelebrazione in quanto non ritengo di avere fatto altro che il mio dovere, ma unicamente per difendere la nostra categoria, spesso denigrata e offesa: non siamo solo quelli che fanno le multe, siamo persone vicine ai cittadini e che svolgono il proprio lavoro con amore".

I complimenti del sindaco

Ha affermato il sindaco Linda Colombo: