Anziana scippata cade e finisce all'ospedale

Subisce uno scippo, cade e finisce all'ospedale.

Anziana scippata in via Leopardi a Legnano

E' successo in via Leopardi a Legnano. La vittima è un'81enne. La donna stava camminando quando, poco dopo le 17.30 di oggi, giovedì 12 ottobre, è stata avvicinata da uno sconosciuto in bicicletta che le ha strappato la borsa. L'anziana ha perso l'equilibrio ed è caduta riportando un trauma cranico e un trauma alla spalla.

La donna è stata portata al Pronto soccorso

Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso, in codice giallo, un'ambulanza della Croce rossa cittadina. Fortunatamente le condizioni della donna si sono rivelate meno preoccupanti del previsto: anche in considerazione dell'età avanzata, è stata comunque traportata al Pronto soccorso (all'ospedale di Castellanza), ma in codice verde.

Sulle tracce del malvivente ci sono i Carabinieri

Lo scippatore intanto è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno raggiunto la vittima in ospedale per raccogliere ulteriori informazioni utili e hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile del colpo e assicurarlo alla giustizia.