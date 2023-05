Anziana si schianta con l'auto contro un albero

Anziana in auto finisce contro un albero: è successo a Legnano.

Con l'auto si schianta su un albero

Ha perso il controllo della sua auto, che è finita contro un albero. Grande paura quella vissuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio 2023, a Legnano. Erano circa le 13.30 quando la donna, 83 anni, era al volante della sua vettura e stava viaggiando su Viale Sabotino. All'improvviso, non è escluso un malore, l'anziana ha perso il controllo della macchina finendo contro un albero.

I soccorsi

Le condizioni della donna parevano gravi. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa di Saronno e una pattuglia della Polizia locale. La donna, dopo le prime cure, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.