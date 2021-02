Anziana preleva soldi al bancomat e viene rapinata: è successo a Legnano.

Anziana preleva soldi al bancomat e viene rapinata

Si era arrivata vicino al bancomat, il tempo di inserire la card e attendere che uscissero i suoi soldi quando è stata spinta violentemente da un uomo che le ha portato via tutti i contanti.

E’ quanto successo a Legnano, a due passi dal centro cittadino. Erano circa le 10 quando la donna, 79 anni e residente in città, si trovava in via Venegoni. Avendo necessità di prelevare dei contanti, è andato verso il bancomat che si affaccia sulla strada. Ha inserito la card, digitato il suo codice e atteso che il macchinario le desse i soldi, 500 euro come da lei digitato. Pochi istanti dopo la donna è stata aggredita: un uomo le era infatti piombato alle spalle e le ha dato una forte spinta, prendendole i soldi che aveva appena prelevato. Poi è scappato a piedi in direzione di via Novara.

I soccorsi e i militari in azione

La donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 112 di quanto accaduto. L’anziana se l’è cavata con un grosso spavento, non riportando nessuna ferita.

Purtroppo non ha saputo fornite una descrizione del rapinatore una volta che i Carabinieri erano arrivati sul posto. Ma le indagini dei militari continuano, anche attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere in zona.