Anziana precipita dalla finestra e muore

Tragedia

Inutili i soccorsi. Sul caso indagano i Carabinieri

Dramma a Settimo Milanese dove una anziana di 84 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra

La drammatica morte di una anziana

Il dramma si è consumata pochi minuti prima delle 17. Intorno alle 16.46, infatti, è scattato l'allarme dal complesso condominiale di via Matteotti, nella frazione di Vighignolo, dove è stato trovato riverso per terra il corpo di una donna. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Corsico, sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica: il personale sanitario ha cercato di soccorrere la donna, ma è stato del tutto inutile e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. Parallelamente i Carabinieri si sono messi immediatamente all'opera per ricostruire la dinamica della tragedia: al momento nessuna ipotesi è esclusa, anche se la più probabile è quella che porta al gesto volontario.