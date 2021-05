Anziana investita in piazza

Anziana investita, paura a Nerviano.

Anziana investita: finisce all’ospedale in codice giallo

Momenti di apprensione nella prima mattinata di oggi, mercoledì 19 maggio 2021, in piazza Italia a Nerviano. Non erano ancora le 8 quando una donna di 86 anni è stata investita da un’auto. Scattato l’allarme, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Legnano, intervenuta in codice rosso. Allertata anche la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi del caso e alla quale spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Fortunatamente le condizioni dell’anziana si sono rivelate meno gravi del previsto e la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano