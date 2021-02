Anziana investita da un’auto in pieno centro: è successo a San Vittore Olona.

Anziana investita da un’auto in pieno centro

E’ stata investita da un’auto in Piazza Italia, nel pieno centro del paese. E’ successo questa mattina a San Vittore Olona. Erano circa le 10 quando la donna, 74 anni e residente in paese, si trovava in piazza: all’improvviso è stata urtata da una vettura ed è finita a terra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata subito l’ambulanza della Croce Rossa, in codice giallo; l’anziana ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stata trasportata al Pronto soccorso in codice verde. Sul posto anche la Polizia Locale.