Anziana investita a Legnano: è grave

Anziana investita sul Sempione a Legnano.

Anziana investita: è in gravi condizioni

E’ successo stasera, giovedì 1 ottobre 2020, pochi minuti prima delle 21. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Canazza. La vittima, una donna di 84 anni, è stata urtata da una vettura di passaggio ed è finita a terra. Per soccorrerla è arrivata un’ambulanza della Croce rossa cittadina, intervenuta in codice rosso. Sul posto anche l’automedica in sede all’ospedale di Legnano. Le condizioni della paziente sono subito apparse gravi, tanto che è stata trasportata al Pronto soccorso in codice rosso.

