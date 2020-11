Anziana intossicata da monossido: intervengono i pompieri FOTO

Anziana intossicata da monossido: intervengono i pompieri, Ats e Carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, i Vigili del fuoco di Rho, l’Ats e i Carabinieri sono intervenuti in via Cavallotti a Sant’Ilario di Nerviano per un malfunzionamento di un impianto di caldaia. Una anziana donna è rimasta infatti intossicata dal monossido di carbonio e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la società del gas er gli accertamenti del caso.

