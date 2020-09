Anziana in casa da sola non risponde, i familiari temono il peggio… ma stava solo dormendo FOTO

Anziana in casa da sola non risponde: soccorritori in azione a Passirana di Rho… ma stava solo dormendo.

Attimi di paura ieri sera, mercoledì 23 settembre, per i familiari di un’anziana signora residente in una palazzina di Passarana, frazione di Rho. La donna infatti non rispondeva alle innumerevoli chiamate di parenti allarmati. Questi hanno quindi deciso di dare l’allarme, facendo così intervenire in via Settembrini un’atopompa da Garbagnate e un’autoscala da Legnano. I pompieri, fatta irruzione in casa, hanno però trovato l’anziana in ottimo stato di salute: stava solo dormendo.

