Anziana colpita da malore, finisce in ospedale

La donna ha accusato il malore mentre si trovava a Villa Cortese.

Malore vicino alla piazza

E' stata colpita da malore mentre si trovava vicino alla piazza. E' successo questa mattina, domenica 29 gennaio 2023, a Villa Cortese. Erano circa le 11.15 quando una donna, 81 anni, ha iniziato a non sentirsi bene nella zona della piazza vicino a via Cantù. La donna si è accasciata a terra, ricevendo le prime cure dai presenti.

I soccorsi

Le condizioni dell'anziana sembravano molto gravi. Per questo sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e l'automedica. La 81enne è stata poi caricata sull'ambulanza e portata in ospedale in codice giallo.