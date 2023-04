Anziana cade in casa, salvata dai pompieri

Anziana cade in casa a Parabiago, il salvataggio.

Anziana cade in casa, grande paura

Si trovava nella sua abitazione quando è caduta a terra, non riuscendo più a rialzarsi e ad aprire la porta. E' quanto successo la mattina di ieri, sabato 29 aprile 2023, a Parabiago. Erano circa le 11.30 quando la donna, 88 anni, è scivolata rimanendo a terra nella sua casa in via Gajo. La figlia non riusciva a entrare col suo mazzo di chiavi così è partita la richiesta di aiuto.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che sono riusciti a forzare una finestra e ad aprire la porta, così i soccorritori della Croce rossa di Legnano hanno potuto entrare nell'appartamento. La donna è stata trasportata all'ospedale di Legnano, in codice giallo.