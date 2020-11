Antinfluenzale, al via la campagna vaccinale

Antinfluenzale, da venerdì 6 novembre 2020 l’Asst Ovest Milanese avvia la campagna vaccinale stagionale.

Antinfluenzale, dove ci si vaccina

“La vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio, sia per la tutela della loro salute, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi sospetti Covid-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili” spiega l’Azienda socio sanitaria territoriale in una nota.

Le vaccinazioni antinfluenzali saranno erogate:

– dai medici di medicina generale e dai pediatri di famiglia che aderiscono alla campagna: in questo caso è consigliato verificare le modalità dell’offerta presso il proprio medico di medicina generale e i pediatri di libera scelta

– nei Centri vaccinali delle Asst

– nei luoghi individuati dalle Asst/Ats con la collaborazione dei Comuni.

Per alcune categorie è gratuita

La vaccinazione è offerta gratuitamente: alle donne in gravidanza o post partum, ai pazienti fragili ad alto rischio di qualsiasi età, ai soggetti dai 65 anni (nati a partire dal 1955), ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Inoltre, a fine campagna vaccinale, agli adulti tra i 60 e i 64 anni sani (attualmente non prenotabili). Per tutte le altre fasce d’età sono previste le vaccinazioni in copagamento (attualmente non prenotabili).

Ecco come ci si prenota

La vaccinazione antinfluenzale viene effettuata esclusivamente su prenotazione. Telefonicamente, chiamando il numero verde regionale 800.638.638 (oppure 02.999.599 da cellulare) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi. Online sul sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it. Tramite la app Salutile Prenotazioni. “Al fine di evitare assembramenti si invitano i cittadini ad utilizzare le modalità sopra descritte e a non recarsi autonomamente ai centri vaccinali presso cui non è possibile prendere appuntamenti” prosegue l’Asst Ovest Milanese, che per maggiori informazioni invita a consultare il proprio sito (https://www.asst-ovestmi.it/home/vaccinazioni) e quello di Regione Lombardia (https://www.wikivaccini.regione.lombardia.it/).

Prevenzione dell’influenza

Infine, l’Azienda socio sanitaria territoriale ricorda alcune semplici misure comportamentali utili per prevenire l’influenza e le sue complicanze: “Lavaggio frequente delle mani, buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, usare fazzoletti monouso e lavarsi le mani), isolamento volontario a casa in presenza di malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale, contattando i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”.

