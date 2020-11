Antinfluenzale, a Magnago ci pensa il Comune

Antinfluenzale, solo due medici aderiscono alla campagna: l’Amministrazione mette a disposizione spazi e personale.

Succede a Magnago, dove il Comune si è attivato per assicurare la vaccinazione antinfluenzale all’interno dei confini magnaghesi a tutti i cittadini appartenenti alle categorie considerate a rischio. Due i medici (Silvano De Bernardi e Licia Colombo) che hanno dato disponibilità per effettuare le vaccinazioni ai propri assistiti, per gli altri invece si è attivato l’Ente di piazza Italia, che ha messo a disposizione gli ambulatori che si trovano al piano superiore dell’edificio che ospita la farmacia comunale e ha reperito il personale medico che si adopererà per fare le iniezioni.

Per le date si attende un riscontro da parte dell’Ats

“In considerazione della manifestata importanza da parte degli esperti di sottoporsi al vaccino antinfluenzale in questo particolare contesto sanitario, l’Amministrazione comunale già ad agosto ha manifestato la disponibilità degli ambulatori comunali di via Sardegna per la campagna vaccinale da attivarsi in autunno – spiega il sindaco Carla Picco – Nel mese di settembre è stato altresì avviato un confronto con Ats e i medici di base, al fine di assicurare alla cittadinanza la possibilità di accedere al vaccino. In considerazione di difficoltà emerse a seguito della mancata disponibilità di alcuni nostri medici di base, il Comune ha anche assicurato la collaborazione di un supporto infermieristico che potesse supportare e integrare tali indisponibilità: a oggi siamo in attesa che Ats definisca in concreto le modalità di erogazione del servizio vaccinale per Magnago”.

Non ancora stabilite le date delle possibili vaccinazioni; in Comune attendo un riscontro dall’Ats.

