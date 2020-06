Antenna 4G da 30 metri, parte la rivolta: raccolta firme per dire no

Antenna 4G in via Merano a Canegrate: al via la protesta dei residenti e di Legambiente. Via alla petizione per contrastare l’installazione.

Antenna 4G, parte la rivolta

Il progetto è quello di installare un’antenna 4G, alta 40 metri, in un terreno di via Merano a Canegrate. Una notizia che ha messo sul piede di guerra chi abita in quella zona, protesta che è supportata da Legambiente Canegrate.

E ora parte la petizione per dire no all’installazione: “In via Merano, in mezzo alle abitazioni e palazzine e non lontano dalla scuola materna statale, c’è in programma l’installazione di quest’antenna alta oltre 30 metri – affermano dal circolo di Legambiente – Noi, insieme agli abitanti della zona, chiediamo fortemente lo spostamento della stessa in una zona diversa, ad esempio nella zona industriale. Per questo domani, sabato 6 giugno 2020, dalle 9 alle 18 davanti ai supermercati Tigros e Gigante avvieremo la nostra raccolta firme. Pensiamo alla salute pubblica!