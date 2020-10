(A destra il sindaco Sara Bettinelli, a sinistra la giornalista di Settegiorni Erika Innocenti)

Una decisione non facile ma necessaria.

Annullata l’Antica Fiera di San Martino di Inveruno

L’ edizione numero 413 dell’Antica Fiera di San Martino di Inveruno non si terrà. La storica manifestazione viene fermata dal Covid-19. L’annuncio è stato dato dal sindaco Sara Bettinelli dopo una riunione tenuta con tutti i suoi collaboratori giovedì 15 ottobre. “La situazione di evoluzione in atto della pandemia non ci permette di organizzare la nostra Fiera di San Martino – ha detto Bettinelli – Le misure di prevenzione attuali e i rischi di peggioramento della epidemia ci impongono di non esporre la comunità a potenziali rischi non preventivabili né controllabili”. Si terrà invece Inverart, in una edizione diffusa sul territorio, che parte il 17 ottobre con mostre visitabili fino al 29 novembre.

TORNA ALLA HOME